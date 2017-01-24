Учёные выяснили, сколько времени россияне тратят на сон

12:27, 24 января 2017, ПАИ

Учёные из США и Австралии измерили среднюю продолжительность сна людей из разных стран и пришли к выводу, что японцы тратят на сон меньше остальных жителей Земли (7 часов и 16 минут). Самые высокие показатели оказались у жителей Аргентины - 10 часов и 16 минут, пишет Lenta.ru,

У россиян средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут. В среднем жители России ложатся спать в 22:43 и пробуждаются в 7:54.

В США на сон отводят 8 часов 31 минуту. Жители Европы и Южной Кореи спят примерно одинаковое количество времени - по 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут в сутки, соответственно.

За исследуемый период показатели средней продолжительности сна заметнее всего снижались в Европе и росли в Восточной Азии. В Северной Америке они почти не менялись.