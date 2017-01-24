Сотрудники псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

11:01, 24 января 2017, ПАИ

Псковское отделение Сбербанка приняло участие в «Туре по новостройкам», организованном газетой «Комсомольская правда. Псков». Участники тура посетили два популярных жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Тур по новостройкам – это удобный для клиента способ не только оценить объекты недвижимости, но и получить комплексные ответы на вопросы. Заинтересовавшиеся в приобретении жилья семьи смогли на месте подобрать оптимальную программу от Сбербанка и получить расчёт по ипотечному кредитованию», - отметили в пресс-службе.

Наибольшую заинтересованность у участников тура вызвало специальное предложение «Акция для застройщиков». Согласно условиям спецпредложения процентная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 11,5% при страховании жизни и здоровья заемщика. «Акция для застройщиков» продлится до 31 января 2017 года, поэтому будущим новоселам важно успеть подать заявку на ипотечный кредит в течение этого месяца.

Бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт банка – www.sberbank.ru.

На правах рекламы