0
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
Еще новости
Экономика

Сотрудники псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

Псковское отделение Сбербанка приняло участие в «Туре по новостройкам», организованном газетой «Комсомольская правда. Псков». Участники тура посетили два популярных жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Тур по новостройкам – это удобный для клиента способ не только оценить объекты недвижимости, но и получить комплексные ответы на вопросы. Заинтересовавшиеся в приобретении жилья семьи смогли на месте подобрать оптимальную программу от Сбербанка и получить расчёт по ипотечному кредитованию», - отметили в пресс-службе.

Наибольшую заинтересованность у участников тура вызвало специальное предложение «Акция для застройщиков». Согласно условиям спецпредложения процентная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 11,5% при страховании жизни и здоровья заемщика. «Акция для застройщиков» продлится до 31 января 2017 года, поэтому будущим новоселам важно успеть подать заявку на ипотечный кредит в течение этого месяца.

Бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт банка – www.sberbank.ru.

На правах рекламы

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 2
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 5
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства

Идет загрузка...