Добычу куньинского вора вернули владельцам

11:37, 24 января 2017, ПАИ

Добычу куньинского вора вернули владельцам. Уголовное дело по обвинению 50-летнего мужчины в кражах направлено в суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 3 октября 2016 года мужчина, проходя по деревне Малюткино Куньинского района, заметил, что входные двери некоторых домов заперты на навесные замки. Понимая, что в жилищах хозяев нет, он решил совершить из них кражи.

Подойдя к первому дому, гражданин вырвал дверной пробой и проник внутрь. Отсюда он украл мясорубку, керосиновую лампу, бидон и посуду. Все это имущество он сложил в мешок, вынес на улицу и спрятал в кустах.

Затем злоумышленник, взломав замок, проник во второй дом и похитил находившийся на веранде мотоцикл. Его он выкатил на улицу и разобрал на части. Похищенное перевез по месту своего жительства.

Благодаря мероприятиям, проведенным следователями МО МВД России «Великолукский», собрана достаточная доказательная база. В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый. Он признался в содеянном, на месте происшествия показал, как совершал преступления. В настоящее время похищенное изъято и возвращено потерпевшим.