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Спорт

В Псковской области определили полуфиналистов Спартакиады по баскетболу и волейболу

4 февраля состоятся полуфинальные соревнования IX областной Спартакиады по баскетболу, в которых примут участие команды девушек Гдовского, Дновского, Островского и Невельского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

21 января прошли зональные соревнования спартакиады среди команд девушек, в зоне I (Печоры) первое место заняли представительницы Гдовского района, второе – Печорского, третье – Псковского, четвертое – Стругокрасненского. В зоне II (Порхов) «золото» завоевали спортсменки из Дновского района, «серебро» - из Порховского, «бронзу» - из Дедовичского. В зоне III (Опочка) победу одержала команд Островского района, на втором месте - Себежский район, на третьем – Опочецкий. В зоне IV (Новосокольники) первыми стали невельские баскетболистки, вторыми – локнянские, третьими – новосокольнические, четвёртыми – бежаницкие.

Кроме того, 22 января состоялись зональные соревнования IX областной Спартакиады по волейболу среди команд юношей, по итогам которых представители Печорского, Бежаницкого, Пыталовского, Себежского, Локнянского и Невельского районов примут участие в полуфинальных соревнованиях 5 февраля.

В зоне I (Печоры) первое место досталось волейболистам из Печорского района, второе – из Псковского, третье – из Гдовского. В зоне II (Порхов) лучшей стала команда Бежаницкого района, второе место получили порховские спортсмены. В зоне III (Пыталово) «золото» завоевали юноши из Пыталовского района, «серебро» - из Пушкиногорского, «бронзу» - из Островского. Первое место в зоне IV (Пустошка) заняла команда Себежского района, второе место – Пустошкинского, третье место – Опочецкого.  В зоне V (Новосокольники) пальма первенства досталась локнянским волейболистам, второе место – куньинским. В зоне VI (Невель) победу одержала команда Невельского района, на втором месте – команда Великолукского района.

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