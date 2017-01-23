В Псковском районе стартовали финальные игры первенства школьной лиги по мини-футболу

12:11, 24 января 2017, ПАИ

Сегодня, 24 января, в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского района стартовали финальные игры первенства школьной лиги по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций региона в юниорской возрастной группе (1999-2000 годы рождения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях примут участие мальчики из Центра образования Пустошки, Новосокольнической средней школы, школы № 1 города Дно, лицея № 11 города Великие Луки, лицея № 4 города Пскова, Стремуткинской средней школы, а также девочки из Палкинской средней школы, Куньинской средней школы, Центра образования Пустошки, Псковского педагогического комплекса и школы № 12 города Великие Луки.

Итоги состязаний подведут 25 января в 14:30.