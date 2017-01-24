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Общество

Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами

В канун годовщины снятия блокады Ленинграда, в Псковской области стартует всероссийская акция «Письмо Победы», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Цель акции помочь ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе ветеранам, проживающим в других странах. Также в рамках акции добровольцы помогут организовать видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами. Кроме волонтеров к «Письму Победы» будут привлечены школьники и студенты. Им предложат написать «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В письме максимально отражается личный вклад автора в дело сохранения Великой Победы.

«Письмо Победы» проводится по всей стране в течение всего года. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.

24 января акция стартует в Пскове для ребят-учащихся центра «Патриот». Она пройдёт в школе №4 (Коммунальная, д. 30). Время проведения: 24 января, 16:00-17:30; 25 января, 16:00-17:30.

Акция станет завершением исторического квеста «Блокада Ленинграда» в котором современные школьники смогут почувствовать себя своими сверстниками из тяжелых блокадных лет. 27 января в годовщину снятия блокады в Великих Луках акция пройдет сразу в нескольких образовательных учреждениях.

Акция проходит в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организаторами «Письма Победы» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Дополнительную информацию можно получить у пресс-секретаря псковского отделения ВОД «Волонтеры Победы» Нины Витковской +7 (953) 250-32-90, n.vitkovskaya@inbox.ru.

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