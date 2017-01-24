0
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
13:19
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
09:25
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
15:43
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
12:16
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
Еще новости
Происшествия

43 тысячи рублей благодаря прокуратуре получила печерянка за непостроенный забор

Прокуратура Печорского района по обращению местной жительницы проверила соблюдение законодательства о предпринимательской деятельности в сфере строительства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что между заявительницей, являющейся инвалидом второй группы, и индивидуальным предпринимателем заключен договор подряда на проведение строительных работ, а именно монтаж забора из профлиста, 2-х ворот и 1 калитки. Но обязательства в сроки, установленные договором, индивидуальный предприниматель не исполнен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокуратурой района в целях защиты прав инвалида в суд направлено исковое заявление с требованием расторжения договора подряда и выплаты причиненного ущерба.

Требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя в пользу заявительницы взыскано 43 тыс. рублей.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан продолжается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
21 января 2017
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова 5
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
21 января 2017
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой» 1
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
20 января 2017
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе
20 января 2017
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе

Идет загрузка...