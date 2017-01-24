43 тысячи рублей благодаря прокуратуре получила печерянка за непостроенный забор

11:36, 24 января 2017, ПАИ

Прокуратура Печорского района по обращению местной жительницы проверила соблюдение законодательства о предпринимательской деятельности в сфере строительства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что между заявительницей, являющейся инвалидом второй группы, и индивидуальным предпринимателем заключен договор подряда на проведение строительных работ, а именно монтаж забора из профлиста, 2-х ворот и 1 калитки. Но обязательства в сроки, установленные договором, индивидуальный предприниматель не исполнен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокуратурой района в целях защиты прав инвалида в суд направлено исковое заявление с требованием расторжения договора подряда и выплаты причиненного ущерба.

Требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя в пользу заявительницы взыскано 43 тыс. рублей.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан продолжается.