Татьянин день отметят в Пушкинском заповеднике

11:46, 24 января 2017, ПАИ

В честь именин одной из самых известных героинь русской литературы — Татьяны Лариной — завтра, 25 января, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдёт традиционный «Весёлый праздник именин». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, литературно-музыкальную программу на этот раз подготовили пушкиногорские школьники — ученики местных школ и участники детских творческих коллективов.

Со сцены музейного Научно-культурного центра будут звучать стихи и музыка — как классика (романсы на стихи Пушкина и другие «уместные случаю» пьесы композиторов XIX — начала ХХ века), так и образцы народного творчества.

Побывать на именинном концерте музей приглашает всех желающих: вход на него свободный, а начнётся праздник в 15:00.