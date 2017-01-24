До двух лет тюрьмы грозит автомобилистке, которая сбила велосипедиста в Печорах

11:48, 24 января 2017, ПАИ

В Печорах перед судом предстанет автомобилистка, которая сбила велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что утром 14 января 2016 года обвиняемая управляла автомобилем «Ниссан», и на улице Рижской в городе Печоры при обгоне попутного автомобиля сбила велосипедиста. В результате ДТП здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд, гражданке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.