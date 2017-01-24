Россия заняла второе место в мире по доступности сотовой связи

11:53, 24 января 2017, ПАИ

Россия заняла второе место в мире по уровню доступности мобильной связи для населения в рамках «Индекса готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ). На первом месте Гонконг. Об этом пишет «Российская газета».

По уровню доступности к скоростному интернету Россия заняла 11 место, опередив США. По совокупности всех данных индекса Россия заняла 41 место из 139 стран рейтинга. За пять лет участия в рейтинге, Россия продвинулась вперед на 15 мест - с 56 по 41, напомнили в ведомстве. На первом месте уже много лет по сумме всех показателей Сингапур, на втором Финляндия.

Многие из стран, которые опередил Россию в общей таблице рейтинга, небольшие по территории. При таком условии гораздо легче обеспечить информационную доступность, отмечают эксперты.