Выставка «Скоро весна» откроется в Псковском музее

11:58, 24 января 2017, ПАИ

3 февраля в 16:00 в малом зале Картинной галереи (улица Некрасова, 7) состоится открытие выставки Александра Косенкова «Скоро весна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее.

Александр Косенков родился в 1959 году на Дальнем Востоке в поселке Экимчан Амурской области. Долгое время он жил в Новосибирске, там же получил художественное образование. Как художник Александр Косенков сформировался в студии Натальи Александровны Чижик в новосибирском Академгородке. Более десяти лет Александр Петрович преподавал рисунок и живопись в изостудии «Фаэтон».

С 1995 года он начал принимать активное участие в художественных выставках в России и за рубежом. Его выставки прошли не только в основных городах Сибири, но и в Москве, Петербурге, Франции, Бельгии, Германии, Финляндии. Так, например, в 2012 году его персональные выставки прошли в галерее «Кино» (Москва), музее «Эрарта» (Санкт-Петербург), в Нью-Йорке, Цюрихе, Лондоне. В профессиональном багаже художника - участие в престижных выставках, конкурсах, фестивалях, главный приз в номинации «живопись» в московском конкурсе «Art-Preview» в 2010 году.

Работы художника находятся во многих государственных и частных коллекциях: музей современного искусства «Эрарта», Государственный музей «Царскосельская коллекция», музей Нонконформистского искусства, Новосибирский государственный художественный музей, Новокузнецкий областной художественный музей, Мурманский областной художественный музей, Томский областной художественный музей, Тюменский областной художественный музей, Тульский областной художественный музей, Красноярский музейный центр современного искусства, Старооскольский художественный музей, Дом ученых, Новосибирск (Академгородок).

Александр Косенков является организатором и идейным вдохновителем «Ассоциации свободных художников имени «Купание красного коня» Петрова-Водкина», с 2010 года членом Союза Художников России, членом Творческого Союза «Товарищество Свободная культура» (Пушкинская-10), членом правления Петербургского Творческого Союза Художников (IFA).

На выставке «Скоро весна» будут представлены 55 работ, познакомиться с которыми можно будет с 3 февраля по 2 марта в малом зале Картинной галереи (Некрасова, 7). Стоимость посещения: бесплатно при покупке билета в Картинную галерею.