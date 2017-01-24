В Великих Луках мужчина украл у пьяного приятеля банковскую карту

12:03, 24 января 2017, ПАИ

В Великих Луках мужчина украл у пьяного приятеля банковскую карту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 января в кафе на улице Гоголя в Великих Луках после совместного распития спиртного один из участников вечеринки совершил кражу банковской карты у своего знакомого. Позднее он снял с неё около 13 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый – безработный, ранее неоднократно судимый 33-летний великолучанин. Проводится проверка.