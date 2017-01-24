0
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:17
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
15:20
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
14:43
Суд установил
14:21
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
14:09
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
13:41
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Еще новости
Общество

25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов

25 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -6 до -11 градусов, местами - до -15 градусов.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
24 января 2017
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
Суд установил
24 января 2017
Суд установил 3
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
24 января 2017
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа 20
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
24 января 2017
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация 21
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
24 января 2017
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
24 января 2017
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами

Идет загрузка...