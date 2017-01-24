25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов

13:41, 24 января 2017, ПАИ

25 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -6 до -11 градусов, местами - до -15 градусов.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.