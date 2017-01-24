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Экономика

Назван номинал самой подделываемой рублёвой купюры

В четвертом квартале 2016 года в России выявлено 14,3 тысячи поддельных рублевых банкнот на общую сумму 46,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.

Больше всего выявлено поддельных пятитысячных купюр (8,1 тысячи штук) и купюр номиналом одна тысяча рублей (5,7 тысячи штук). Меньше всего преступники фальсифицируют монеты и 10-рублевые купюры. Обнаружено всего семь фальшивых банкнот номиналом 10 рублей и 13 поддельных 10-рублевых монет.

Также обнаружено почти 1,6 тысячи поддельных банкнот иностранных государств. Из них фальшивых долларов США — 1,5 тысячи штук, евро — 35 штук, китайских юаней — 16 банкнот, две поддельные купюры японской иены и одна — фунта стерлингов.

 

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