Чиновники планируют увеличить сборы с проката голливудских картин в России

13:00, 24 января 2017, ПАИ

Министерство культуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений более чем в 1000 раз – до 5 млн рублей. Об этом сообщают Ведомости.

«Государству необходимо вводить новые меры по поддержке отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин», - заявил на пресс-конференции по итогам года кино министр культуры Владимир Мединский.

Он напомнил, что у министерства культуры есть возможность «расчищать» прокат от голливудского кино под отечественные «блокбастеры» и фильмы-кинособытия (министерство с 2016 года имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой). Но, Мединский полагает, что этого недостаточно: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отъедают место у отечественного кино.

В качестве примера он привел последний уикенд, когда почти 50% сеансов в кинотеатрах страны было отдано под премьеру «Три икса: мировое господство». Большая часть голливудских картин выходит в российском прокате только потому, что они прописаны в пакетных соглашениях, согласился на пресс-конференции продюсер Федор Бондарчук.

Как именно министерство намерено бороться с большим числом голливудских фильмов в прокате, Мединский объяснять отказался.

О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 руб.» (сумма госпошлины, которую необходимо уплатить при получении удостоверения).

Чиновники, по словам Малышева, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн рублей: «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино». Сотрудник Минкультуры сообщил, что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии.

Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин. Стоимость удостоверения для российских картин в этой ситуации также составит 5 млн рублей, но в отличие от иностранных картин эти затраты им будут тем или иным образом компенсированы. Представитель Министерства культуры этого комментировать не стал.