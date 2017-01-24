3 февраля в Пскове выступят московские поэты Николай Звягинцев и Геннадий Каневский

12:56, 24 января 2017, ПАИ

3 февраля в 19:00 в медиахолле Псковского драмтеатра состоится седьмой сеанс «Поэтопроектора» - серии поэтических мероприятий, курируемой Артёмом Верле. Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Молоко и сено», участниками сеанса станут московские поэты Николай Звягинцев и Геннадий Каневский.

Николай Звягинцев - московский поэт. Родился в 1967 году, окончил Московский архитектурный институт. Занимается графическим дизайном в сфере рекламы. Стихи переведены на английский, французский, итальянский, испанский и украинский языки. Вошел в шорт-лист премии Андрея Белого (2008); получил стипендию Фонда памяти Иосифа Бродского (2009), премию «Московский счет» (2013). Был участником многочисленных поэтических фестивалей, российских и международных. Стихи публиковались в антологиях «Самиздат века» и «Девять измерений», журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Воздух», альманахах «Вавилон», «Авторник». Автор шести стихотворных книг: «Спинка пьющего из лужи» (1993); «Законная область притворства» (1996); «Крым НЗ» (2001); «Туц» (2008); «Улица Тассо» (2012); «Взлётка» (2015).

Геннадий Каневский - московский поэт. Родился в 1965 году, по образованию - инженер по медэлектронике, редактор журнала по электронике. Публиковал стихи на Интернет-ресурсах, в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Урал», «Новый берег», в нескольких поэтических альманахах и антологиях, рецензии - в журналах «Новый мир», «Урал», «Prosodia». С 2001 по 2016 выпустил шесть поэтических сборников в издательствах Петербурга, Москвы и Нью-Йорка, а также книгу избранных стихов «Сеанс». Стихи переводились на английский, шведский и венгерский языки. Лауреат независимой поэтической премии «П» журнального Интернет-портала Мегалит, премии журнала «Октябрь» и премии «Московский наблюдатель».