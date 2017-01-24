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Общество

Три класса в 9-й школе Пскова закрыли на карантин

24 января в Пскове три класса (2а, 4б и 9в) в 9-й средней школе закрыли на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% учеников. Решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации города.

Завтра будет снят карантин в 1-м классе лицея «Развитие» и 3-м классе Псковского педагогического комплекса. 26 января начнутся занятия в 6-м классе Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

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