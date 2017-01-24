Ночь с 23 на 24 января в Пскове стала одной из самых тёплых в году

14:58, 24 января 2017, ПАИ

Прошедшая ночь в Пскове стала одной из самых тёплых в году. В ночь с 23 на 24 января температура достигла +1,5 градусов. Однако, как сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, рекорд 2002 года побит не был. Она напомнила, что 15 лет назад зимняя ночная температура достигла +3,4 градуса.

По данным сайта meteovesti.ru, в Санкт-Петербурге зафиксирована самая тёплая ночь в этом году (+0,3 градуса), так тепло в январе здесь бывает раз в 6 лет. А в Старой Руссе Новгородской области такой тёплой январской ночи не помнят с 1960 года. С тех пор ещё не фиксировалась минимальная температура выше +0,5 градусов.

Однако оттепель будет непродолжительной. В атмосфере над Европейской Россией формируются северные, северо-восточные потоки, несущие воздушные массы из Арктики. Снегопады будут очаговыми и слабой интенсивности, но охватят большую часть Европейской России.