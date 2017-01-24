0
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:17
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
15:20
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
14:43
Суд установил
14:21
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
14:09
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
13:41
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Еще новости
Общество

Ночь с 23 на 24 января в Пскове стала одной из самых тёплых в году

Прошедшая ночь в Пскове стала одной из самых тёплых в году. В ночь с 23 на 24 января температура достигла +1,5 градусов. Однако, как сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, рекорд 2002 года побит не был. Она напомнила, что 15 лет назад зимняя ночная температура достигла +3,4 градуса.

По данным сайта meteovesti.ru, в Санкт-Петербурге зафиксирована самая тёплая ночь в этом году (+0,3 градуса), так тепло в январе здесь бывает раз в 6 лет. А в Старой Руссе Новгородской области такой тёплой январской ночи не помнят с 1960 года. С тех пор ещё не фиксировалась минимальная температура выше +0,5 градусов.

Однако оттепель будет непродолжительной. В атмосфере над Европейской Россией формируются северные, северо-восточные потоки, несущие воздушные массы из Арктики. Снегопады будут очаговыми и слабой интенсивности, но охватят большую часть Европейской России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
24 января 2017
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
Суд установил
24 января 2017
Суд установил 3
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
24 января 2017
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа 20
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
24 января 2017
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация 21
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
24 января 2017
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
24 января 2017
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами

Идет загрузка...