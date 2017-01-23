Псковский боксёр занял первое место в первенстве спортобщества «Локомотив»

16:12, 24 января 2017, ПАИ

Псковский спортсмен Артур Кулаков занял первое место в весовой категории до 50 кг в первенстве Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, которое прошло с 17 по 21 января в Иваново. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, пскович провел три боя и во всех одержал победу.

Первое место в данных соревнованиях дает право Артуру Кулакову участвовать в первенстве России по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения.

Артур Кулаков является спортсменом ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки» и тренируется под руководством Вадима Голика и Алексея Орлова.