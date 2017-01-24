27 января псковичей приглашают в музей-квартиру Спегальского на выставку мемориальных предметов блокадников

14:06, 24 января 2017, ПАИ

27 января 2017 года в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского в Пскове начнет работу выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы», где будут представлены мемориальные предметы, принадлежащие блокадникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники экскурсии познакомятся с блокадными страницами жизни Ю. Спегальского и О. Аршакуни, которые всю блокаду проработали в осажденном городе и награждены медалью «За оборону Ленинграда». В музее отметили, что зимой 1941-1942 годов Юрий Спегальский выполнил графическую серию рисунков-реконструкций «По Пскову XVII века». Один из рисунков этой серии («Довмонтов город») был издан к 30-летию музея на юбилейной открытке в 2016 году.

Напомним, что торжественное открытие музея-квартиры состоялось 2 декабря 1986 года. Экспозиции музея-квартиры занимают четыре помещения. Пятое – рабочая комната и хранение фондов музея. В фондах значится несколько тысяч единиц хранения, как документы, так и графические работы Ю. Спегальского и О. Аршакуни. Основной фонд – коллекция мемориальных предметов и документов Юрия Спегальского, которая включает предметы быта, предметы декоративно-прикладного искусства, документы, личные библиотеки, художественные работы.

Выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы» продлится до 15 марта по адресу: Октябрьский проспект, дом 14/1, кв. 74.

Режим работы музея квартиры: 11:00-18:00,выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Стоимость посещения выставки: бесплатно при покупке билета в музей-квартиру.