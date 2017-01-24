Руководство Псковской ГРЭС: Проблему неплатежей за тепловую энергию нужно решать на законодательном уровне

13:57, 24 января 2017, ПАИ

Расположенная в поселке Дедовичи Псковская ГРЭС будет вынуждена прибегнуть к праву на ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям, в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, по данным на 1 января 2017 года общая дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию перед ГРЭС составляет 53 миллиона 857 тысяч рублей. По итогам прошедшего года, задолженность потребителей за тепловую энергию приросла еще на 5,5 миллионов рублей или 11%.

«Фактически филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС кредитует потребителей тепла. Практически на протяжении нескольких лет свои обязательства по оплате тепловой энергии не выполняет муниципальное предприятие «ЖКХ» Дедовичского района», - заявил заместитель директора – главный инженер ПГРЭС Евгений Голубев. При этом,

по словам представителей предприятия, долг населения перед МП «ЖКХ» на 1 января составляет 11,8 миллионов рублей.

Отметим, что в новый 2017 год также вступили с долгами за тепло свыше полумиллиона рублей Дедовичская средняя общеобразовательная школа № 2 (1 миллион 696 тысяч 30,23 рублей), Дедовичская районная больница (1 миллион 292 тысячи 18,89 рублей), Дедовичский районный центр досуга (1 миллион 179 тысяч 95,84 рублей), Детский сад «Аленушка» (763 тысяч 358,8 рублей), Детский сад «Ручеек» (662 тысячи 213,48 рублей).

Руководство ГРЭС вынуждено констатировать, что рост неплатежей за потребленную тепловую энергию муниципальных учреждений Дедовичского района становится устойчивым трендом. По состоянию на 1 января 2017 года общая дебиторская задолженность бюджетозависимых организаций составляет 5,7 миллиона рублей. По итогам 2016 года задолженность увеличилась на 25%.

Проблема долгов, по мнению энергетиков, проблема остается критически острой и носит системный характер и решать ее нужно в системе на законодательном уровне, поскольку только такая мера позволит в принципе исключить ситуацию, в которой оказываются сегодня производители тепла.

Отметим, решение о строительстве Псковской ГРЭС было принято в 1967 году. В 1993 году ГРЭС начала работу. В 2006 году Псковская ГРЭС стала филиалом ПАО «ОГК-2».