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Общество

Псковичей приглашают на службу в УМВД

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, без судимостей, с общим средним образованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заработная плата от 22 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемых отпуск составляет 40 календарных дней. Принятые на службу пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Справки по телефону: 53 63 19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).

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