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Культура

Благотворительный концерт даст в Пскове камерный хор Смольного собора Санкт-Петербурга

10 февраля в 19:00 в Большом концертном зале филармонии впервые выступит концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора). Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Все полученные от продажи билетов средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы.

Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни.

Отметим, что хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Для аудитории старше шести лет.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Пушкинского театра, БКЗ филармонии и на сайте.

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Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского театрального фестиваля
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