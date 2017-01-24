Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа

14:21, 24 января 2017, ПАИ

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков обнаружил, что разбитый фрагмент дороги на улице Шестака в Пскове возле пересечения с Гаражным проездом находится не на землях военведа, как это неоднократно утверждалось ранее представителями муниципалитета.

Напомним, городские власти на протяжении несколько лет объясняли невозможность ремонта этого участка дороги за счёт городской казны как раз тем, что земля принадлежит не им, а Министерству обороны. Однако активист «Убитых дорог» сообщил корреспонденту ПАИ, что сделал запрос в военную прокуратуру, а также сверился с публичной кадастровой картой Росреестра, и выяснил, что дело обстоит иначе.

«Из года в год в Пскове обсуждают проблему разбитого участка на улице Шестака, где подчас проехать могут только хорошо оснащённые внедорожники. Городские власти всякий раз ссылались на то, что дело с ремонтом участка улицы Шестака на перекрёстке с Гаражным проездом упирается в земельную проблему: якобы, этот участок находится на землях военведа, и город не имеет права его ремонтировать, — отметил Мельков. — Но из ответа военной прокуратуры видно, что Министерству обороны принадлежит всего лишь 736 метров дороги, остальная часть принадлежит (или должна принадлежать) городу: вероятно, участок по какой-то причине попросту не был нигде учтён как полагается. То же самое нам говорит и кадастровая карта: самая убитая часть дороги находится не у Минобороны, а у города. Но город, в свою очередь, уже много лет не хочет привести свою часть дороги в надлежащее состояние по ГОСТу 50597-93 до Гаражного проезда, по которому ежедневно проезжает сотни, а то и тысячи машин, ломая свою подвеску. Также в контракте на содержание улиц и дорог города Пскова на 3 года работ улицы Шестака нет ни метра».

Добавим, ранее в Пскове обсуждались планы по превращению Гаражного проезда в дублёра Рижского проспекта, что позволило бы разгрузить утренние пробки на перекрёстке Рижский-Юбилейная. Однако эти планы также упираются в проблему ремонта дороги на пересечении Гаражного проезда и Шестака.