Очевидцев разбойного нападения на почту в Стругокрасненском районе просят помочь полиции

14:27, 24 января 2017, ПАИ

Очевидцев разбойного нападения в Стругокрасненском районе просят оказать содействие полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 января в отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Стругокрасненского района водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.

После того, как водитель вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента.

Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, и скрылся.

В мешке кроме денег находились художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения.

Всех, кто располагает достоверной информацией о преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02.