Министр образования выступила против сексуального просвещения российских школьников

14:51, 24 января 2017, ПАИ

Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила против введения в российских школах уроков сексуального воспитания, пишет РИА Новости.

«Я не уверена, что это правильное решение», — сказала министр, отвечая на вопрос, не считает ли она необходимым ввести соответствующие уроки в школе. По мнению министра, каждый родитель должен сам решать когда и о чем вести разговор с собственным ребенком касательно того, что происходит в жизни. «Любой подход к вопросу о сложнейших нравственных вопросах должен быть не в начальной школе, как это пытается делать демократическая группа сейчас», — сказала она.

Ольга Васильева отметила, что когда сама училась в школе, то в программе по биологии в 10 классе все эти вопросы подавались «в очень тонкой форме».