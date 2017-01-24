За год в Псковской и Тверской областях выявили 57 свалок и 52 карьера на землях сельхозназначения

15:04, 24 января 2017, ПАИ

В 2016 году Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям установило 57 фактов загрязнения земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления на площади 84,76 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сумма ущерба составила 6 млрд 604,9 млн рублей.

В ходе исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных проверок, были ликвидированы 15 свалок общей площадью 6,63 га. В Россельхознадзоре отметили, что оперативность установления факта загрязнения земель и его ликвидации имеет порой решающее значение - вблизи населенных пунктов каждый выброшенный в поле пакет с мусором мгновенно «обрастает соседями», превращаясь в обширную свалку бытовых отходов.

Также за год на территории Тверской и Псковской области выявили 52 карьера на землях сельхозназначения, общая площадь карьерных выработок составила 213,65 га, а сумма причиненного почвам вреда - свыше 3 млрд рублей. «Если в предыдущие годы основным земельным правонарушением было зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью, то теперь с ним активно «конкурирует» уничтожение плодородного слоя почвы дельцами, поставившими «на поток» незаконную добычу песчано-гравийной смеси», - отметили в Россельхознадзоре.