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В Себежском районе мужчина, избивший приятеля кочергой, предстанет перед судом

В Себежском районе мужчина, избивший приятеля кочергой, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 24 сентября 2016 года около 23:00  в деревне Эпимахово Себежского района нетрезвый гражданин во время ссоры толкнул  своего знакомого на пол, а затем  кочергой ударил его  по спине и  голове. 

Своими действиями  мужчина совершил преступление, предусмотренное п.«в» ч. 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК Российской Федерации.   

По этому факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно расследовано и  направлено в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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