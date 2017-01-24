В Себежском районе мужчина, избивший приятеля кочергой, предстанет перед судом

15:13, 24 января 2017, ПАИ

В Себежском районе мужчина, избивший приятеля кочергой, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 24 сентября 2016 года около 23:00 в деревне Эпимахово Себежского района нетрезвый гражданин во время ссоры толкнул своего знакомого на пол, а затем кочергой ударил его по спине и голове.

Своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное п.«в» ч. 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК Российской Федерации.

По этому факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно расследовано и направлено в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.