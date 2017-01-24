Телеканал «Наука» покажет документальный фильм про электромонтёра «Псковэнерго»

15:43, 24 января 2017, ПАИ

4 февраля в 10:00 и 5 февраля в 19:00 телеканал «Наука» покажет документальный фильм про электромонтёра «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«История из жизни Андрея Краснова вполне может лечь в основу сюжета голливудского фильма», - уверен автор программы «EXперименты» на канале «Наука» Антон Войцеховский.

Телевизионные съёмки документального сюжета о том, как дугостойкая спецодежда спасла жизнь и здоровье электромонтеру ОВБ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрею Краснову прошли в декабре 2016 года в Опочецком районе.

Заинтересовавший телекомпанию случай произошел 7 апреля 2011 года. При проведении оперативных переключений на подстанции 110/10 кВ «Ляпуны» электромонтер оперативно-выездной бригады Западных электрических сетей «Псковэнерго» Андрей Краснов попал под действие электрической дуги.

Перед началом смены Андрей Краснов прошел контроль-допуск и предрабочий тренаж, проверил исправность защитных средств и приспособлений. В момент выполнения работы рядом с опасным участком находился дежурный диспетчер, который контролировал правильность хода выполнения оперативных переключений.

В процессе отключения разъединителя внезапно произошел излом колонки у основания опорно-стержневого изолятора. По словам Андрея Краснова, все случилось, «как гром среди ясного неба». Документально зафиксировано, что на 1,9 секунды электромонтер оказался под воздействием электрической дуги. По расчетам специалистов, ее мощность составила 130 МВА. Фактически эта величина сопоставима с электрическим разрядом молнии. Известно, что температура электрической дуги может достигать 3500ºС, в ней плавится большинство самых тугоплавких веществ.

В данном случае жизнь и здоровье сотрудника «Псковэнерго» с многолетним стажем работы в энергокомпании спасли правильные действия и наличие комплекта спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги.

Сразу после этого случая рассказ о нем стал частью учебно-научного фильма британской корпорации ВВС, посвященного технологиям защиты от термических рисков персонала предприятий электроэнергетики.

Напомним, что термостойкие костюмы для оперативного персонала «Псковэнерго» закупает с 2003 года. Согласно типовым отраслевым нормам, персонал получает как летние, так и зимние костюмы. В комплект рабочей одежды для защиты от воздействия электрической дуги входят также термостойкие перчатки, спецобувь, подшлемник, каска, нательное белье и прочее. Новые комплекты в энергокомпанию поступают ежегодно взамен устаревших костюмов. Ежегодно филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выделяет порядка 35 млн рублей на приобретение дугозащитной спецодежды для персонала.