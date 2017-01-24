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Общество

В Великих Луках общественные советники вместе с главой города составят план благоустройства дворов

Общественные советники вместе с главой города Великие Луки Николаем Козловским составят план работ по благоустройству дворов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято на встрече советников с главой города.

Открывая встречу, Николай Козловский выразил общественным советникам признательность за активную жизненную позицию и поблагодарил тех, кто организовал и провел в своем дворе новогодние мероприятия. Он отметил, что впереди весна, а значит, предстоит большая работа по приведению в порядок дворов и улиц. «На прошлой встрече мы с вами уже говорили, что успешно реализован ряд крупных общегородских проектов, а сегодня нам необходимо больше времени уделить благоустройству именно дворовых территорий», – обратился к советникам глава города. По его словам, необходимо совместно сформировать мероприятия на весенне-летний и осенний период, а также на дальнейшую перспективу. Николай Козловский также напомнил, что во взаимодействии с общественными советниками был успешно проведен конкурс на лучшую новогоднюю елку двора, решена проблема по теплосетям.

На прошедшей встрече представители домов и дворов тоже подняли ряд актуальных вопросов. Так, великолучанка Ирина Полещенко обратилась по поводу проблем с общественным транспортом и качеством воды в домах по улице Запрудной. Николай Рудин обратил внимание на то, что, несмотря на оттепель, коммунальщики не снижают температуру отопления в домах по улице Мурманской, и батареи в квартирах слишком горячие. Это обращение также взяли на контроль.

Горожанин Александр Максимов выступил с предложением создать актив из общественных советников, который займется разработкой плана работ по предложениям горожан. «Надо идти от общего к частному, – уверен А. Максимов. – Если мы каждый будем о частном говорить, то мы не решим главную задачу. Поэтому, как мне кажется, надо из общественных советников, хотя они все заслуженные и уважаемые люди, выбрать наиболее инициативных, чтобы создать определенный актив. Он разработает положение, в котором будут расписаны наши цели и задачи,  возможности, полномочия и обязанности, чтобы в дальнейшем решать все вопросы великолучан». По мнению великолучанина, так можно наладить связь населения и власти.

Напомним, институт общественных советников появился в Великих Луках по инициативе Николая Николаевича: он предложил великолучанам выдвигать от дома или двора инициативных, ответственных и авторитетных людей, которые станут их представителями. Это было сделано для того, чтобы более активно включить великолучан в процесс управления городом, дать возможность участвовать в благоустройстве своего дома или двора.

На данный момент вручены 152 официальных удостоверения общественных советников, начала свою работу приемная.  Там организованы рабочие места помощников, которые будут координировать действия общественных советников. Обращаться с вопросами и предложениями можно по адресу: улица Некрасова, 10, телефон: 3-13-70.

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