Проектное управление в Псковской области выведут на качественный уровень

15:51, 24 января 2017, ПАИ

Сегодня, 24 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел совещание по вопросу внедрения в регионе проектного управления и целевых моделей, направленных на улучшение инвестиционного климата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заседание прошло с участием руководителя представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Северо-Западном федеральном округе Арзума Арзуманяна, заместителей главы региона, руководителей федеральных и областных органов исполнительной власти, представителей бизнеса.

Руководитель представительства АСИ в СЗФО пояснил, что целевые модели внедряются для того, чтобы в регионах можно было удобно и успешно вести бизнес, как и в мегаполисах развитых стран. «Проектный офис — это связующее звено, собирающее данные и отвечающее за результаты», — сказал Арзум Арзуманян.

Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что основная задача региона в 2017 году — вывести проектные офисы на качественный уровень. В этой связи он отметил персональную ответственность за реализацию работы проектного офиса и внедрение целевых моделей руководителей органов исполнительной власти и главного куратора проекта — своего заместителя Сергея Перникова. Андрей Турчак подчеркнул, что реализация поставленных задач будет контролироваться ежемесячно. «Это не борьба за место в рейтинге. Это борьба за улучшение инвестиционного климата, за то, чтобы сюда приходили, чтобы вкладывали деньги», — добавил глава региона.

Для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестпривлекательности в регионе будут созданы рабочие группы, курирующие вопросы доступности получения разрешений на строительство, подключения к электросетям, сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения, газовым сетям, регистрации прав собственности на недвижимость, поддержки малого и среднего бизнеса и другим.

«Зачастую в отчетах органов исполнительной власти в Минстрой мы видим, что сроки по оформлению документов оптимизированы, они входят в те критерии, которые заданы на федеральном уровне, но, когда мы проводим опрос непосредственно потребителей — представителей бизнеса, слушаем наши общественные организации, которые представляют «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, отчеты зачастую не совпадают с реалиями. Почему это происходит, мы должны в этом разобраться», — подчеркнул Андрей Турчак и поручил внимательно изучить «обратную связь». «Нужно проанализировать, где реально спотыкаемся», — добавил Арзум Арзуманян и предложил обращаться в АСИ за разъяснениями по возникающим вопросам.

Губернатор поручил собрать руководителей органов исполнительной власти, задействованных в этой работе, чтобы еще раз провести «ликбез». Задача каждого ведомства — сформировать «дорожные карты» по взаимодействию представителей бизнеса и госструктур, контролировать их и быть максимально открытыми.

В завершение совещания Андрей Турчак поблагодарил представительство АСИ в Северо-Западном федеральном округе и лично Арзума Арзуманяна за помощь и сопровождение региона в реализации целевых моделей.

Напомним, что основные целевые модели по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестпривлекательности субъектов РФ были сформированы на основе лучших практик регионов рабочей группой Госсовета.