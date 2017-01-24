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Общество

Федеральную субсидию направят на ремонт сельских дорог в четырёх районах Псковской области

Федеральную субсидию в размере 356 млн рублей, которую Псковская область получит в этом году, направят на реконструкцию сельских дорог в четырех районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Госкомитет Псковской области по транспорту.

Планируется реконструировать участки автомобильных дорог общей протяженностью 31 км: Шемякино — Деменино в Порховском районе, Пушкинские Горы — Бирюли с подъездом к дер. Крылово в Пушкиногорском районе, Степанково — Крутовраг в Великолукском районе, Искра — Заклинье в Дновском районе.

В целом на реконструкцию указанных участков дорог требуется 644 млн рублей, 288 млн рублей будет направлено из бюджета Псковской области.

Напомним, что согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановлению между 54 субъектами РФ распределено более 8 млрд рублей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Средства направляются на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, которые идут от сети автодорог до общественно значимых объектов населенных пунктов и к различным объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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