Латвийский рыбак нарушил госграницу России в Чудском озере

16:04, 24 января 2017, ПАИ

В минувшую субботу, 21 января, погранохрана Эстонии оштрафовала латвийского рыбака, который по ошибке пересек государственную границу Российской Федерации в Чудском озере, а затем вернулся на территорию Эстонии.

Как сообщает delfi.lv, патрулировавшие акваторию Чудского озера пограничники заметили, что кто-то незаконно пересек временную контрольную линию и сразу же вернулся с территории России. В результате они выяснили, что границу нарушил 60-летний рыбак из Латвии.

Мужчина оказался за контрольной линией, так как не понял её маркировку, а также не имел при себе GPS-навигатора.

Рыбака доставили на кордон Мехикоорма, где ему назначили штраф и объяснили, как безопасно двигаться по озеру и на какие знаки обращать внимание.