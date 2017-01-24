В 2016 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни снизился на 21%

16:25, 24 января 2017, ПАИ

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 2016 год составил 963,52 млн. долларов и по сравнению с 2015 годом снизился на 21%. Данный факт обусловлен снижением стоимостного объема импорта на 22% и стоимостного объема экспорта на 8%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни

Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1% и составила 7%, доля импорта - 93%.

Географическая направленность товарооборота осталась прежней, наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте достигла 98,7%. При экспорте товаров наиболее активны внешнеэкономические связи со странами Балтии. Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Эстония (24%), Латвия (21%), Литва (15%), Финляндия (11%), Нидерланды (9%). Импорт товаров за 2016 год в регионе деятельности таможни по сравнению с данными за 2015 год снизился на 22%. Это связано, прежде всего, со снижением физического объема импортных поставок, отметили в пресс-службе Псковской таможни. Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни в 2016 году являлись Китай (22%), Германия (15%), Италия (9%), Австрия (8%) и Эстония (5%).

В регионе деятельности таможни наблюдается преобладание в товарной структуре экспорта – продовольственных товаров, древесины, металлов, в товарной структуре импорта – текстиля, обуви, химической и машиностроительной продукции.