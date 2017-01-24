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Экономика

В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов

В Себежском районе на 544 км трассы «Москва - Балтия» задержали автомобиль, в котором перевозили яблоки под видом солёных томатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

На перемещаемый груз были предоставлены товаротранспортные документы на томаты соленые. При проведении досмотра видимой части груза специалисты обнаружили свежие яблоки в картонных коробках с этикетками, содержащими информацию о стране происхождении груза - Белоруссии. Задержанный груз доставили на склад, где выяснилось, что обнаруженные при первичном досмотре этикетки имелись только на части товара. На остальной упаковке маркировка товара отсутствовала, имелись многочисленные следы срыва этикеток. Коробки были размещены на деревянных поддонах с маркировкой Польши.

Решение о дальнейшем использовании груза растительного происхождения будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

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