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Общество

В псковском УФСИН поздравили с профессиональным праздником работников службы кадров

Ежегодно 24 января отмечается День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы. Праздник был утвержден приказом директора ФСИН России от 17 декабря 2012 года № 597, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. Руководство и личный состав ведомства поздравило руководителей, сотрудников, работников и ветеранов кадровых служб с профессиональным праздником и пожелало им благополучия, здоровья, позитивного настроения и неиссякаемой энергии.

В пресс-службе УФСИН рассказали, что 24 января 1912 года решением министра юстиции И. Щегловитова делопроизводство Главного тюремного управления было разграничено на обособленные отделы, один из которых отвечал за «личный состав служащих по тюремному ведомству».

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы кадровая работа является одним из важных направлений служебной деятельности. К основным задачам подразделения относятся отбор кандидатов на службу, выявление их профессиональных и личностных качеств, обеспечение прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы, обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников УФСИН и членов их семей, решение вопросов, связанных с прекращением службы и увольнением из УИС.

Подразделения кадров и работы с личным составом функционируют во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области. Отделу кадров отведена ключевая роль в формировании и воспитании профессионалов УИС. От качества работы сотрудников кадровых подразделений зависит эффективность и слаженность деятельности коллектива учреждения, отметили в УФСИН. 

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