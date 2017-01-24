В Псковской городской библиотеке откроется выставка архитектора-реставратора Сергея Михайлова

16:50, 24 января 2017, ПАИ

25 января в 17 часов в Псковской центральной городской библиотеке пройдет открытие выставки «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея Михайлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На юбилейной выставке художника представили 20 работ в таких техниках, как акварель, быстрый рисунок, коллаж, инсталляция, резьба по дереву.

Сергей Михайлов – известный архитектор, автор необычных проектов для городов-побратимов Пскова, защитник псковской старины, исследователь городской среды, активист и народный мастер. Сергей живет и работает в Пскове 45 лет. За это время им он создал проект реставрации деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, проект-исследование и проект воссоздания интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи на Комсомольской площади, восстановил главные дома усадеб «Вечаша» и «Любенск». По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в деревне Богданово под Псковом, обследована и отреставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

«Моя биография равняется моему искусству, - говорит художник. - Я работал в Сургуте, Свердловске, Смоленске, Черновцах, Гомеле и других географических точках, делал иконостасы и детали убранства, интерьеры храмов, но только в Пскове обрел круг великих друзей - Всеволода Смирнова, Бориса Скобельцына, Михаила Семенова и Вера Алексеевна Лебедева. Художник обязан создавать миф и я его создал».

Сегодня Сергей Михайлов считает себя арт-практиком. Предметом практики может быть и создание обычной картонной коробки и резьба по дереву, медитация и витание в облаках, рисование картинок и придумывание проектов в защиту псковских древностей.

Цитируя Казимира Малевича, художник говорит, что хочет остановить прогресс и гонку истории, размышляет над проблемой времени. Играя в пространстве псковских «митьков», он создает свои фантазийные проекты: «Дома-Утки», «Радость жизни» «Даешь новую жизнь Пизанской башне», «Пушкин. Язык - враг мой».

Также, на выставке гостей ждет мастер-класс Сергея Михайлова «Рисуем друдлы» и подарки студентам в честь праздника.