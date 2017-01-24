Археологи исследовали территорию партизанской базы на озере Ратец в Псковском районе

16:48, 24 января 2017, ПАИ

На территории партизанской базы времён Великой Отечественной войны на озере Ратец в Псковском районе обнаружили более 150 землянок. Об этом сообщила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Кулаковой, эта работа была организована силами молодежного волонтерского лагеря. Целью экспедиции было археологическое изучение партизанской базы 2-й Ленинградской партизанской бригады, функционировавшей с лета 1943 года по зиму 1944 года. Специалисты изучили конструктивные особенности временного жилища, получили доказательства пребывания на территории лагеря беженцев из числа гражданских лиц.

Марина Кулакова также рассказала, что в прошлом году состоялась акция «Археология выходного дня», в ходе которой все желающие могли помочь археологам в их работе. В акции приняли участие порядка 40 человек. В этом году акция продолжится, добавила директор археологического центра.