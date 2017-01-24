Псковичей приглашают обсудить экранизации «Тихого Дона»

17:10, 24 января 2017, ПАИ

25 января в 11:00 в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки пройдет обсуждение экранизаций романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«2017 год объявлен годом 100-летия событий 1917 года, крупнейших политических потрясений ХХ века, которые изменили пути исторического развития России. Роман Шолохова «Тихий Дон» отражает переломный момент русской истории и его влияние на судьбы конкретных людей», - отметили в учреждении.

Первая экранизация романа Шолохова - немой кинофильм 1930 года производства СССР, это работа советских режиссеров Ольги Преображенской и Ивана Правова. Экранизация была снята на основе двух первых завершённых книг романа. В 1933 году фильм был озвучен. Премьера немого фильма «Тихий Дон» состоялась 14 мая 1931 года, озвученного — 14 сентября 1933 года.

Фильм-эпопея режиссера Сергея Герасимова считается классической постановкой романа Шолохова «Тихий Дон». Премьера кинофильма состоялась в 1958 году, в кинотеатрах его посмотрели 48 миллионов зрителей. Первым зрителем кинопостановки был сам автор романа. Просмотрев все три серии, Михаил Шолохов сказал: «Я рад, что фильм идёт в одной дышловой упряжке с моим романом».

6 ноября 2006 года состоялась российская премьера телевизионного сериала «Тихий Дон» режиссёра Сергея Бондарчука (монтаж Фёдора Бондарчука), совместного производства России, Великобритании и Италии. Помимо телевизионной, существует также кинотеатральная версия этой экранизации, которая была выпущена в европейский прокат.

Обсуждение экранизаций пройдет в отделе литературы по культуре и искусству на 1 этаже библиотеки. Телефон для справок: 72−84−06