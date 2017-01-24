«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»

17:17, 24 января 2017, ПАИ

Объявлены номинации на кинопремию «Оскар» 2017 года. Фильм Андрея Кончаловского «Рай» не попал в список претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Lenta.ru.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены картины «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма, «Коммивояжер» Асгара Фархади, «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера и «Тони Эрдманн» Марен Аде. Прямая трансляция доступна на сайте oscar.com.

Лучшим актером могут стать Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон.

Напомним, что в декабре сообщалось, что «Рай» Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар». Всего в этой категории были выдвинуты рекордные 85 лент.