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Общество

Определены границы и предметы охраны исторического поселения «Город Псков»

В 2016 году в Псковской области было составлено 42 акта обследований технического состояния объектов культурного наследия. Определены границы и предметы охраны исторического поселения «Город Псков». Об этом сообщила директор научно-производственного центра по охране памятников Нина Авдонина на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Завершена разработка границ зон охраны на горе Соколиха и в поселке Черёха - местах первых боев Красной армии в 1918 году. Разработаны границы зон охраны 39 объектов культурного наследия в Острове», - добавила она.

Нина Авдонина сообщила, что всего в прошлом году научно-производственный центр проводил различные работы на 240 объектах культурного наследия.

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