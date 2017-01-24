Определены границы и предметы охраны исторического поселения «Город Псков»

17:23, 24 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области было составлено 42 акта обследований технического состояния объектов культурного наследия. Определены границы и предметы охраны исторического поселения «Город Псков». Об этом сообщила директор научно-производственного центра по охране памятников Нина Авдонина на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Завершена разработка границ зон охраны на горе Соколиха и в поселке Черёха - местах первых боев Красной армии в 1918 году. Разработаны границы зон охраны 39 объектов культурного наследия в Острове», - добавила она.

Нина Авдонина сообщила, что всего в прошлом году научно-производственный центр проводил различные работы на 240 объектах культурного наследия.