В колонию строгого режима отправится пскович за хранение карфентанила

17:39, 24 января 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал местного жителя в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, мужчина хранил при себе карфентанил и был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте.

С учетом всех установленных обстоятельств по делу обвиняемому назначили наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.