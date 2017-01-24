В Пскове проверили состояние подвальных помещений многоквартирных домов

17:51, 24 января 2017, ПАИ

Сегодня, 24 января, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области лейтенант внутренней службы Юлия Матченя провела очередной профилактический рейд по жилому сектору. Рейд прошёл с участием участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову и представителя управляющей компании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного МЧС.

В ходе рейда осуществлялся осмотр жилых домов граждан (с их согласия), проводились индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение данных требований, хозяевам домовладений разъяснялась опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Сегодня специалист проинструктировал 32 человек.

Также в ходе профилактического рейда старший инспектор проверил состояние подвальных помещений многоквартирных домов на наличие или отсутствие мусора, кладовых, а также доступность в помещения. «Пожары в подвальных помещениях по причине возгорания различного вида мусора сопровождаются сильным задымлением нижних жилых этажей здания и могут привести к печальным последствиям», - пояснили в МЧС. В ходе осмотра нарушений выявлено не было.