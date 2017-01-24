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Культура

За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников

В 2016 году специалисты Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия провели контроль на 33 объектах, в результате чего наложили штрафов на 971 тысячу рублей за нарушение норм и правил по содержанию памятников в надлежащем состоянии. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета Наталья Сергеева на пресс-конференции 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Госкомитета региона по  охране объектов памятников Елена Яковлева отметила, что в Псковской области находятся 4 тыс. 287 объектов культурного наследия, большая часть из которых – памятники археологии. Таким образом, на один памятник приходится порядка 150 жителей региона, на 10 км территории - в среднем по одному памятнику.

Наталья Сергеева добавила, что в 2016 году выявили 21 объект культурного наследия, шесть из них включены в Единый реестр как памятники регионального значения. Также были выданы 62 разрешения на производство работ на объектах культурного наследия, 32 из них - на объекты федерального значения, 30 - на объекты регионального значения.

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