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Политика

Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности

Депутат Государственной Думы 7-го созыва от Псковской области Александр Козловский возглавил в нижней палате российского парламента экспертный совет по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе народного избранника.

Первое заседание совета состоится 27 января. На нем будут обсуждаться наиболее актуальные для отечественных машиностроителей темы: разработка программы технологического развития отраслей машиностроения, система мер государственной поддержки (льготного кредитования) для поставки отечественного оборудования, а также проблемы наделения преференциями отечественных производственных предприятий в зависимости от степени их локализации.

В заседании примут участие Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, Алексей Дуб, председатель комитета по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России, представители Министерства энергетики и Минпромторга, а также представители крупнейших предприятий электротехнической отрасли.

Как рассказал Александр Козловский, экспертный совет сосредоточится на решении наиболее острых проблем отечественной промышленности.

«Объем рынка модернизации установленного оборудования станций оценивается в размере до 2,6 трлн рублей до 2030 года, – рассказал Александр Козловский. - И в этом сегменте российские машиностроители готовы предложить технические решения, позволяющие не только заменить изношенное установленное оборудование станций, но и повысить его параметры до современного уровня. Очень важно поддержать спрос именно на российское оборудование, чтобы эти деньги тратились не на финансирование зарубежных компаний, а оставались в стране и работали на отечественное производство».

Кроме того, в дальнейших планах экспертного совета – создание базовых кафедр вузов на предприятиях реального сектора экономики, внедрение системы целевой подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств и другие шаги, призванные коренным образом изменить в лучшую сторону ситуацию в российской промышленности.

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