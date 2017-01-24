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Культура

В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля

В феврале-марте будет представлен доработанный проект реставрации Псковского кремля. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета Наталья Сергеева на пресс-конференции 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. Наталья Сергеева отметила, что проектная документация была выполнена фирмой из Кургана «не очень профессионально». Напомним, проект отклонил Научно-методический совет при Министерстве культуры.

Также Наталья Сергеева отметила, что необходимы проектные работы по берегоукреплению и благоустройству территории Мирожского монастыря.

Кроме того, проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ в усадьбе Батова, предотвращен доступ в этот объект. По словам Натальи Сергеевой, сейчас ведется работа по поиску инвестора, чтобы объект получил целевое использование. Принято решение о продолжении работ, и в конце января объект должен быть представлен для сдачи, так как, по словам зампредседателя Госкомитета, консервационные работы выполнены не очень качественно. Она пояснила, что западные ветра задувают в здание снег, также из-за дождей образуются протечки, чего быть не должно.

Наталья Сергеева также добавила, что Дом губернатора передан в федеральную собственность, чтобы привлечь федеральные деньги на противоаварийные, реставрационно-ремонтные работы и работы по приспособлению здания. Определен подрядчик на выполнение работ – ООО «Меандр», эта компания проводила работы в крепости Великих Лук. Однако, по словам зампредседателя Госкомитета по охране памятников, к компании есть вопросы.

Что касается Музейного квартала (дома Ксёндза, Поганкиных палат, школы Фан-дер-Флита), на данный момент дорабатывается реставрационная документация, сообщила Наталья Сергеева. 

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