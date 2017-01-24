Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся

18:37, 24 января 2017, ПАИ

Большинство жителей Пскова в новом 2017 году уже получили квитанции от своих управляющих компаний и с удивлением обнаружили в них три новые строки по оплате «КР на СОИ» - коммунальных ресурсов [горячей и холодной воды, а также электричества] на содержание общего имущества многоквартирного дома. С ещё большим удивлением многие обнаружили, что платить теперь будут заметно больше. Самый распространённый вопрос мне от знакомых за последние несколько дней примерно таков: «Алексей, привет! За январь 2017 года нашему дому выставили 930 кВт электроэнергии ОДН. За предыдущие месяцы значения колебались от 125 кВт до 718 кВт. Куда обратиться, чтобы определили правильность начислений ОДН за электроэнергию?» Или проще: «Скажите, пожалуйста, а у всех квартплата на 1000 рублей выросла?» Вот и в «Народную ленту» ПАИ люди пишут. Что это за .... и откуда это взялось? А главное, что будет дальше? Давайте попытаемся разобраться…

Все эти изменения связаны с постановлением правительства РФ № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», которое было на излёте 2016-го – 26 декабря. Согласно этом документу, с января 2017 года расходы на воду (холодную и горячую) и электричество для содержания общедомового имущества (СОИ) были переквалифицированы с коммунальной на жилищную услугу. В связи с этим они стали включаться в общую плату за содержание жилого помещения. Она указывается в квитанциях управляющих, а не ресурсоснабжающих организаций. Отсюда и 3 новых строчки в квитанциях «управляек»: ХВ на СОИ, ГВ на СОИ и ЭЛ. на СОИ.

Но это, конечно, не основное в данном нововведении. Сумма, которую жильцы отныне должны платить на разные общедомовые нужды (те самые ОДН), теперь рассчитывается по-новому.

Раньше многие жильцы жаловались на непомерно большие цифры в квитанциях за на ОДН. Эти цифры рассчитывались на основе 354-го постановления правительства исходя из фактических показаний общедомовых приборов учёта (счётчиков). Суть данной схемы, если говорить упрощённо, заключалась в простом принципе: из показателей общедомового счётчика, на основании которых управляющая организация рассчитывается с ресурсоснабжающими за воду и электричество, вычиталась показатели счётчиков в квартирах (где они есть), а для квартир без счётчиков применялись утверждённые нормативы – так и получалась сумма расходов на общедомовые нужды. Но, поскольку в некоторых помещениях проживает куда больше жильцов, чем прописано, а некоторые квартиранты за услуги ЖКХ платят, мягко говоря, несвоевременно или не платят подолгу вовсе, добросовестным жильцам приходилось нередко платить «за себя и за того парня» (и за ненормативные потери, вызванные нарушением требований эксплуатации внутридомовых инженерных систем, и за неплатежи соседей). Вот чтобы решить данную проблему, в декабрьском постановлении правительства было сказано о применении только расчётного метода.

Таким образом, начиная с этого года в документы на оплату за жилое помещение включается плата за коммунальные ресурсы, потребленные при использовании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из утвержденных нормативов и тарифов. То есть плата за данные услуги будет фиксированной и постоянной вплоть до изменения либо нормативов, либо тарифов.

Результаты применения расчётного метода жильцы увидят в полной мере в квитанциях, которые они получат в феврале.

Так, по холодному и горячему водоснабжению в домах до 5 этажей месячный норматив снизится с 0,223 кубометра и 0,124 кубометра на 1 квадратный метр общей площади соответственно до 0,034 кубометра (и по холодной, и по горячей воде), в домах от 5 и до 9 этажей - с 0,106 и 0,126 кубометра до 0,024 кубометра. Согласитесь, это очень значительно – тут нормативы снизились сразу в несколько раз.

Что касается остальных нормативов на содержание (по водоотведению и электроснабжению), то они (пока) остались неизменны относительно тех, что были утверждены постановлением №123 псковского госкомитета по тарифам в ноябре 2016 года, то есть ещё до декабрьского постановления правительства. И если по воде у собственников вопросов, почему-то, почти нет (с чего это на холодную и горячую воду они одинаковые?), то водоотведение и электроэнергия заставляют многих вспоминать матанализ.

Начнём с воды: сама логика определения норматива отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме как сумма нормативов на холодную и горячую воду кажется верной. Но только если не учитывать тот факт, что содержание общего имущества заключается не простом выливании воды на пол лестничной клетки или прямиком в канализацию. Однако, это вопросы федерального регулирования.

Нам же интереснее норматив на электроэнергию, ведь именно эта статья расходов увеличилась в январских платёжках больше всего. Раньше, напомню, плата за электроэнергию для ОДН рассчитывалась путём вычитания из общего потребления дома потребления всех квартир. Теперь же действует рассчётный норматив. Для Псковской области приняты следующие параметры: 2,6 кВт/ч на квадратный метр площади для домов без лифта, 5 кВт/ч – для домов с лифтом и 6,1 кВт/ч для многоквартирных домов коридорного и секционного типа (общежитий), оборудованных лифтами. Надо сразу сказать, что эти нормативы вполне соответствуют тем цифрам, которые утверждены ещё несколько лет назад в других регионах.

Складывается норматив из потребления электрической энергии на освещение, работу запирающих устройств и усилителей телеантенн для домов без лифта. В домах с лифтом сюда добавляются расходы электричества на работу лифтов, а также системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

При этом (внимание!) суммарное годовое потребление электрической энергии каждой группой оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, определено в соответствии с нормативным документом, определённым ещё приказом Минжилкомхоза РСФСР аж 1989 года. Получается, что при расчете норматива не учтены современные меры по энергосбережению: ни датчики движения, ни энергосберегающие светильники, ни современное лифтовое оборудование. Поэтому выходит, что свет в наших подъездах (а также подвалах и чердаках) должен гореть по 4300 часов (или 179 дней) в году, а удельная мощности систем освещения мест общего пользования в многоквартирных домах в расчете на 1 квадратный метр равна 7,8 Вт. Та же история и с лифтами, которые, по мнению разработчиков нормативов – одного московского института, - потребляют электричество в режиме 24/7. По-русски говоря, для наших дней это моноговато.

Второй составляющей платы за коммунальные ресурсы (в том числе за электроэнергию) на содержание общего имущества являются сами тарифы на эти ресурсы. Их утверждает госкомитет Псковской области по тарифам и энергетике, они многократно проверяются и контролируются - и лично у меня оснований сомневаться в верности расчётов нет.

С третьей составляющей платы - тоже засада. До сих пор идут споры, какую площадь учитывать при расчете платы. Сейчас учитывается вся площадь, по которой проходит та или иная коммуникация. Например, для электричества это и чердаки, и подвалы, даже если в подвале только маленькое помещение, в котором находится узел учета ресурса.

Да и к исходным данным есть вопросы. Не всегда информация на сайте Реформа ЖКХ и данные применяемые УО совпадают. Техническая документация на многоквартирные дома часто бывает утеряна. Так что проверить достоверность учитываемой площади мест общего пользования бывает проблематично.

Между тем, пока непонятно, почему фактическое потребление электроэнергии на общедомовые нужды, которое рассчитывалось раньше на основе вычитания показателей общедомового счётчика и счётчиков в квартирах, оказалось меньше того, что рассчитали по нормативу, к методике которого, на первый взгляд, нет серьёзных претензий кроме вышеперечисленных.

Что будет дальше? А дальше нам предстоит найти ответы на вопросы - могут ли собственники принять решение оплачивать коммунальные ресурса на содержание общего имущества (то самое КР на СОИ) по прибору учета ограничиваясь нормативом? Кто будет контролировать начисление платы за это? Будет ли налажена практика штрафования управляющих организаций за завышенные суммы в квитанциях? И ещё есть много вопросов. В ближайшее время мы будем искать на них ответы совместно со всеми заинтересованными сторонами. Завтра, например, у нас намечено совещание совместно с представителями прокуратуры.

Автор - председатель Общественного совета при госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ