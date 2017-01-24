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Культура

На 2017 год запланированы ремонтно-восстановительные работы ограды и южной башни Снеторгого монастыря

В планах на 2017 год значатся ремонтно-реставрационные работы каменной ограды и южной башни ансамбля Снетогорского монастыря. Соответствующая заявка на получение финансирования направлена в Министерство культуры РФ. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть информация, что губернатор на встрече с министром природопользования обсудил проведение работ по берегоукреплению. Если мы получим положительный ответ от Минприроды, то будет разработан другой проект – по укреплению берега», - отметила Наталья Сергеева. Она отметила, что реставрация ансамбля Снетогорского монастыря находится на контроле у министра культуры и у патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. «Надеемся, что работы по этому комплексу продолжатся», - сказала Наталья Сергеева.

Кроме того, по её словам, подана заявка на ремонтно-реставрационные работы в Спасо-Преображенском  соборе Мирожского монастыря, на завершение реставрации и  приспособление Пороховых погребов Псковского кремля, на противоаварийные и проектные работы в церкви Успения в Мелётово (Псковский район) с росписью. Также направлены заявки на получении е средств на проектные работы в комплексе крепостных сооружений Окольного города Пскова, на завершение реставрации  музея-усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района, на ремонтно-реставрационные работы в церкви Николая Чудотворца ансамбля Снетогорского монастыря и другие.

Председатель комитета области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева обозначила «горячие точки» на этот год. В их числе усадьбы Волышово (Порховский район) и Княжьи Горки (Дедовичский район). Церковь успения в Мелётово, Романова горка и дом Марии Мнишек в Пскове.

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