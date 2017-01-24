Билеты на концерт Александра Серова выиграла читательница ПАИ Татьяна Антипова

18:23, 24 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации разыграло в своей группе в соцсети «ВКонтакте» два билета на концерт Александра Серова, который состоится 25 января в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Билеты достанутся Татьяне Антиповой. Победительницу определил генератор случайных чисел.

Напомним, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было сделать репост записи о проведении конкурса фотографий «Мой маленький спортсмен» себе на страницу.