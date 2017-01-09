Госкомитет по охране культурного наследия будет добиваться демонтажа незаконно построенного входа в здание псковского почтамта

18:36, 24 января 2017, ПАИ

Госкомитет Псковской области по охране культурного наследия намерен обратится в суд для получения исполнительного листа по делу о незаконной пристройке к зданию псковского почтамта (улица Советская, 20). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник нормативно-правового отдела, заместитель председателя госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова.

Она пояснила, что после получения исполнительного листа, который предписывает индивидуальному предпринимателю Роману Родионову в течение 7-ми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать незаконно пристроенный отдельный вход в здание псковского почтамта, документ будет передан в службу судебных приставов для реализации.

Напомним, эта история началась ещё весной 2014 года, когда предприниматель, ставший собственником помещения в цокольном этаже здания почтамта, оборудовал отдельный вход со стороны Октябрьской площади. В последствии судебные инстанции установили, что своими действиями он нарушил законодательство об охране памятников. В результате летом 2016 году уже Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение Псковского Арбитражного суда по делу № А52-1921/2015 от 16 декабря 2015 года и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда в Вологде от 15 марта 2016 года, которые предписывали демонтировать лестницу, металлическое ограждение лестницы, демонтировать и заложить дверной проем, установленный на южном фасаде здания для входа в помещение № 21, а также восстановить цоколь и отмостку вдоль фасада здания в пределах демонтируемого входа в соответствии с архитектурным обликом здания в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».